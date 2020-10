Corona-Pandemie : Stadt Trier und Landkreis Trier-Saarburg erreichen Warnstufe Orange

Trier/Trier-Saarburg Am heutigen Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 43 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 24 aus dem Landkreis und 19 aus der Stadt Trier. Damit erreichen Landkreis und Stadt die Warnstufe Orange des Warn- und Aktionsplanes des Landes Rheinland-Pfalz.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell (Stand 13 Uhr) im Landkreis bei 40,2 und in der Stadt Trier bei 40,6. Nachdem alle Nachbarlandkreise in den vergangenen Tagen bereits die Warnstufe Rot erreicht hatten, haben nun auch der Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier den Grenzwert zur Gefahrenstufe Orange überschritten. Die 7-Tage.Inzidenz beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen.