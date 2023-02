Innenstadt : Mehr Außengastronomie! Trierer Wirte dürfen Ausnahmeregel für ein weiteres Jahr nutzen

Trier In der kommenden Freiluftsaison bleibt es bei der Erlaubnis, mehr Außenflächen in Trier für die Gastronomie nutzen zu können. Wie sieht es danach aus?

„Es würde doch niemand gerne auf den Queergarten im Palastgarten verzichten?“ Mit dieser eher rhetorischen Frage machte Isabelle Juchem (SPD) klar, um was es bei dem Thema geht. Erfolgreiche und attraktive Formen von Außengastronomie an neuen Orten, oder – in größerem Umfang als vor der Pandemie – in der Fußgängerzone sollen vorläufig weiterhin erlaubt sein. Mindestens so lange, bis die aus dem Jahr 1999 stammende Sondernutzungssatzung für die Stadt Trier grundlegend überarbeitet ist.