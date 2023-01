Winter : Stadt Trier warnt vor Schnee und Glätte in der Nacht zum Freitag

Die Winterdienste haben in diesen Tagen wieder alle Hände voll zu tun. Foto: dpa/A3512 Roland Weihrauch

Trier Am Donnerstagabend werden in Trier erneut Schneefälle erwartet, in der Nacht zum Freitag auch Regen, der bei Temperaturen um den Gefrierpunkt für Glatteis sorgen kann. Darauf weist die Stadt Trier hin.

In der Nacht zu Freitag kann es weiter leichten Schnee oder Sprühregen geben. Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere im Bergland vor andauernder Glättegefahr, auch in tiefen Lagen kann es stellenweise noch glatt werden. Am Freitag ist es bei Höchstwerten bis fünf Grad meist dicht bewölkt, zeitweise wird Schneeregen oder Regen erwartet.

Die Stadt Trier bittet alle Menschen, die in Trier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Auto und Lastwagen unterwegs sind, um besondere Vorsicht.

Der städtische Winterdienst konzentriert sich wie immer zunächst auf für den Verkehr wichtige Durchgangsstraßen, Steigungen und Gefällstrecken - in Trier sind das etwa 250 Kilometer von insgesamt 560 Kilometern Straßen und Wegen im Streuplan - sowie auf Geh- und Überwege. Der zuständige Baudezernent Andreas Ludwig dankt schon im Vorhinein ausdrücklich allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit Streu- und Räumfahrzeugen oder bei der Handstreuung und –Räumung auch früh morgens oder spät abends im Dienste der Bürgerinnen und Bürger für sichere Straßen und Wege einsetzen.