1,9 Millionen Euro Fördergeld : So investiert die Stadt Trier in die Digitalisierung der Schulen

So investiert die Stadt Trier in die Digitalisierung der Schulen

Trier Die Stadt Trier erhält 1,9 Millionen Euro Fördergeld vom Land, um die Schulen digital auszustatten.

(red) Mit rund 1,9 Millionen Euro fördert das Land dank eines Bundesprogramms Digitalisierungsprojekte an zwölf städtischen Schulen. Auf der Basis dieses Antrags werden mit den Geldern, die über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) vergeben werden, die technischen Voraussetzungen weiter verbessert. Mit der am Freitag übergebenen Förderung ist diese Etappe des Großprojekts abgeschlossen.

Bei dem Bescheid, den die rheinland-pfälzische Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück mit ISB-Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Link im Rathaus an Bürgermeisterin Elvira Garbes überreichte, ging es um die letzte Tranche von insgesamt 6,5 Millionen Euro, mit denen 36 Schulen in städtischer Trägerschaft gefördert wurden. Die erste Förderzusage im Rahmen des Digitalpakts war Anfang 2020 überreicht worden. Die Umsetzung der Trierer Projekt ist nach Angaben von Garbes Ende des Jahres abgeschlossen. Der Zuschuss ermöglicht dringend nötige Projekte: Dazu gehört die Vernetzung einschließlich Server, die Beschaffung von Anzeige- und Interaktions- sowie mobilen Endgeräten.

Als Förderbank des Landes bearbeitet die ISB die Anträge, die insgesamt 400 verschiedene Träger für 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz stellen können. Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Link: „Medienkompetenz gewinnt im Informationszeitalter immer weiter an Bedeutung. Es freut uns sehr, dass wir mit der heutigen Übergabe der Förderzusage ein weiteres Mal einen Beitrag zur Verbesserung des medienpädagogischen Angebots an rheinland-pfälzischen Schulen leisten können.“ Für Rheinland-Pfalz stehen im Digitalpakt insgesamt rund 240 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, die jeweils durch einen zehnprozentigen Eigenanteil der einzelnen Schulträger aufzustocken sind. Brück zeigte sich zuversichtlich, dass in Rheinland-Pfalz die Bundesmittel aus dem Digitalpakt-Programm komplett ausgegeben werden können.