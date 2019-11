Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Bei Rotlichtsündern sieht die Stadt rot

Foto: Roland Morgen Schnell noch bei Rot über die Ampel: kein Kavaliersdelikt, aber in Trier häufig zu beobachten. Foto: Roland Morgen.

Trier Mehr Befugnisse fürs Ordnungsamt: Künftig soll auch an Ampeln in der City geblitzt werden. Aber ganz so schnell wird das wohl nicht gehen.

Thomas Schmitt ist in Triers Stadtvorstand der Verantwortliche für Sicherheit und Ordnung – und er hat eine klare Meinung: „Auf unseren Straßen wird erschreckend oft das Ampel-Rotlicht missachtet. Dagegen wollen wir künftig gezielt vorgehen.“

Konkret: Die Stadtverwaltung will beim Land Rheinland-Pfalz die Übernahme von Blitzerkontrollen beantragen. Die Chancen, dafür den Segen aus Mainz zu bekommen, erachtet CDU-Mann Schmitt als gut. Auch die Fraktionen des Stadtrats würden den Vorstoß begrüßen: „Ich habe in Vorgesprächen durchweg zustimmende Rückmeldungen erhalten.“

Info Christian Fuchs neuer Ordnungsamt-Chef Foto: Roland Morgen Das Ordnungsamt der Stadt Trier hat einen neuen Chef: Christian Fuchs ist Nachfolger von Wolfgang Laas (63), der am Donnerstag in Ruhestand verabschiedet worden ist. Der 47-Jährige leitet eines der größten Ämter der Trierer Stadtverwaltung. Für Sicherheit und Ordnung sind derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, die meisten von ihnen in der Abteilung Verkehrsüberwachung (34) und Kommunaler Vollzugsdienst (18; vier weitere Stellen sind derzeit unbesetzt). Der gelernte Diplom-Verwaltungswirt Fuchs arbeitet seit 1998 im Trierer Rathaus. Dem Ordnungsamt gehört er seit 2016 an; die letzten beiden Jahre war er Vize-Amtsleiter.

Nach der Überwachung des ruhenden Verkehrs und Tempokontrollen nun also noch eine weitere Aufgabe fürs städtische Ordnungsamt, das dafür aber keine zusätzlichen Stellen erhält. Denn an ausgewählten Ampeln („an Unfallschwerpunkten“) sollen Überwachungsgeräte installiert werden, die Verstöße registrieren.

Bei Rot von der Südallee in die Weberbach abgebogen: Dieser Fahrer hat zwei Punkte, 200 Euro Geldbuße und einen Monat Fahrverbot riskiert, wurde aber nur vom TV-Fotografen „erwischt“. Foto: Roland Morgen

Schmitt liebäugelt mit zunächst drei solcher Automaten. Kostenpunkt: je etwa 100 000 Euro zuzüglich Tiefbaukosten.

Das Einnahmepotenzial ist beachtlich: Der Bußgeldkatalog bei Missachtung des Ampel-Rotlichts beginnt mit 90 Euro plus einem Punkt in Flensburg. Wer noch fährt, obwohl die Ampel bereits eine Sekunde rot zeigt, riskiert 200 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot; sollte er einen Unfall bauen, wird es noch teurer.

Der Stadt gehe es „aber nicht ums Geldverdienen. Grundsätzlich wollen wir mehr Sicherheit auf den Straßen und besseren Schutz insbesondere von Fußgängern und Radfahrern.“ Die „klassischen“ Polizeikontrollen werde es weiterhin geben.

Auf die Schnelle lasse sich das Blitzen an Ampeln aber nicht in die Tat umsetzen. Thomas Schmitt rechnet damit, dass es bis Anfang 2021 dauern könne, bis der Trierer Antrag bewilligt ist und die Ampelblitzer angeschafft und einsatzbereit sind.

Schneller dürfte sich ein anderer Plan Schmitts realisieren lassen. Der Dezernent will – ebenfalls mit Zustimmung des Landes – die Zuständigkeiten und Befugnisse der Damen und Herren des Trierer Ordnungsamts ausweiten, um so wirkungsvoll gegen falsch fahrende Radler vorzugehen oder Autofahrer, die irregulär in einer Fußgängerzone unterwegs sind.