Nicht nur den Bürgersteig : Winterdienst – Müssen Anwohner künftig auch die Straße räumen?

Ein unmarkierter Überweg wie hier in Heiligkreuz soll in Zukunft von den Anliegern geräumt werden. Bislang ist die Stadt dafür zuständig. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Bürger könnten bald mehr in den Winterdienst eingespannt werden. Dieser Vorschlag sorgt für heftige Diskussionen.

Es passiert nicht sehr oft. Aber wenn in Trier einige Schneeflocken fallen, oder die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt fallen, bricht nicht nur bei vielen Autofahrern Panik aus. Auch bei den Verantwortlichen für den Winterdienst der Stadt Trier ist dann Stress angesagt. Denn dann muss der Volleinsatz für die Räumung und Streuung der wichtigsten Trierer Straßen, Geh- und Radwege im Zwei-Schicht-Betrieb organisiert werden. 120 Mitarbeitende sind dann im Idealfall von 4 bis 12.30 Uhr und von 12.30 bis 21 Uhr im Einsatz. Und dennoch gelingt es nicht, wirklich alle Gefahrenstellen zu beseitigen.

Warum Bürger den Winterdienst in Trier unterstützen sollen

So stürzte vor einigen Tagen eine Radfahrerin auf der Aulbrücke schwer. Viel genutzte Fuß- und Radwege, wie der nach Olewig, bleiben ungeräumt und werden zu gefährlichen Rutschpisten. Das soll sich ändern, weil auch die Hauptradwege per Haftungsgesetz zur Priorität 1 der zu räumenden Straßen und Wege hinzugekommen sind. Um das zu schaffen, sollen angesichts der engen Personalsituation bei der Stadt und einer Ausfallquote von bis zu 50 Prozent die Bürger stärker in die Verantwortung genommen werden.

Info Triers Straßennetz für den Winterdienst Stufe 1: Verkehrswichtige und gefährliche Straßenabschnitte – 255 Kilometer Streckenlänge. Stufe 2: Straßen mit Gefahrenpunkten, mit untergeordneter verkehrlicher Bedeutung - 127 Kilometer. Stufe 3: Anlieger- und Wohnstraßen ohne besondere Gefahrenpunkte – 178 Kilometer.

Was das konkret bedeuten könnte, hat Jürgen Feltes von der Stadtreinigung Trier im Dezernatsausschuss IV erläutert: „Wir schlagen vor, dass die Anwohner in Zukunft nicht nur die Bürgersteige ihres Grundstücks, sondern auch an nicht markierten Überwegen in den Kreuzungsbereichen in Wohngebieten und Tempo 30-Zonen bis zur Straßenmitte räumen müssen.“ Für die Stadt könne das den Personaleinsatz um 30 Prozent reduzieren. Diese Ressourcen würden genutzt, um den derzeit oft mangelhaften Winterdienst auf Radwegen verlässlich zu verbessern. Feltes: „Wir wollen dafür ein Hauptwegenetz identifizieren und Kehrmaschinen für eine maschinelle Räumung aufrüsten.“

Dass der Winterdienst optimiert werden muss, steht auch für die Verantwortlichen im Trierer Rathaus seit längerer Zeit fest. Ein Gutachten zur Analyse und Optimierung war deshalb bei Horst Hanke, Lehrbeauftragter der TU Darmstadt und Sachverständiger für Winterdienst und Straßenbetrieb, in Auftrag gegeben worden. Die Umsetzung der darin enthaltenen Empfehlungen wäre für Trier eine kleine Revolution.

Denn anders als in vielen Kommunen auf dem Land sind die Anlieger in Trier lediglich dazu verpflichtet, den Bürgersteig vor dem eigenen Grundstück von Schnee und Eis zu befreien. Für die Räumung der Straßen und für deren wöchentliche Reinigung ist die Stadt zuständig, die dafür eine Gebühr erhebt.

Info Verbesserungsvorschläge für den Winterdienst Die Vorschläge des Gutachtens zur Verbesserung des Winterdienstes:

▶Erweiterung der Räumpflicht durch Anlieger. ▶Verlässlicher Winterdienst auf Radwegen durch die Stadt. ▶Ersatz veralteter Streutechnik durch mehr reine Salzlösung (bis zu 50 Prozent weniger Salz). ▶Vergrößerung der Personalreserve von mindestens 50 Prozent (durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung). ▶Stationierung der Fahrzeuge an zwei Standorten (ETP Kürenz und SWT-Busdepot Zewen). ▶Neue Salzlagerhalle (für Streusalz nach Einsätzen und Reserven bei Ausfall der beiden Siloanlagen) im Betriebshof ETP Kürenz.

Thema im Stadtrat Trier viel diskutiert

Die Räumungspflicht der Anlieger zu erweitern, wie das in Städten wie Kaiserslautern oder Neuwied passiert ist, macht eine Änderung der Straßenreinigungssatzung notwendig. Dem muss der Stadtrat zustimmen. Die Vorschläge sind heißer Diskussionsstoff zu einem frostigen Thema.

Vor allem Thomas Albrecht (CDU) schwillt bei der Vorberatung nach eigenen Worten der Kamm. Dieser Vorschlag werde einen Aufstand unter den Hauseigentümern verursachen, so seine Prognose mit beispielhaftem Blick auf Mariahof, wo 50 Prozent der Anlieger älter als 80 Jahre seien. „Sie wollen eine Verlagerung der Haftung!“, wirft er der Stadtverwaltung vor. Besser wäre es seiner Meinung nach, die Gebühren zu erhöhen, um mehr Personal bei der Stadtreinigung zu bezahlen.

Weniger scharf, aber dennoch mit mehr oder minder großen Bedenken kommentieren auch die Vertreter der anderen Fraktion den Vorschlag aus der Verwaltung. Wobei auch die Absicht, in Zukunft durch den Einsatz von mehr Salzlösung 50 Prozent Streusalz einzusparen, teilweise als zu wenig ambitioniert bewertet wird.

Auch die Aussage, dass sich bis zu 50 Prozent des eigentlich zuständigen Verwaltungspersonals kurzfristig oder dauerhaft für den Winterdienst krankmelden, erzeugt ungläubiges Staunen. Der Ruf nach stärkeren Sanktionen wird laut.

Entschieden ist noch nichts, wie Dezernent Andreas Ludwig beschwichtigt. Straßen, Wege und Radwege. Die Stadt könne nicht alles leisten, die Probleme müssten deshalb dargestellt werden. „Zu einem Ergebnis müssen wir aber im Laufe des Sommers kommen.“