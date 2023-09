Angespannter Haushalt Parken in Trier soll teurer werden: Welche Preise die Stadt anstrebt

Das Parken in Trier wird wahrscheinlich deutlich teurer – auch für Bewohner. Das teilt die Stadt Trier mit. Begründung: Die Kommunalaufsicht fordere von Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz bei der Haushaltsplanung für 2024 deutlich mehr Anstrengungen, Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund sei es voraussichtlich auch nötig, die Parkgebühren im öffentlichen Raum zu erhöhen, wie der zuständige Dezernent für Planen, Bauen und Gestalten, Thilo Becker, jetzt im Arbeitskreis Parken erläuterte. In diesem Arbeitskreis sind die Stadtratsfraktionen vertreten, die Kammern sowie verschiedene Interessenverbände von Handel, Wirtschaft und Handwerk. Auch das Bewohnerparken soll deutlich teurer werden.