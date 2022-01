Fluthilfe Stadt Trier : Hilfe für Hochwasseropfer geht in neuer Form weiter

Trier-Ehrang Die Stadt Trier zieht eine Zwischenbilanz bei der Fluthilfe und informiert über Änderungen ab 2. Februar.

Im Mittelpunkt der Beratungsarbeit in dem Büro in der oberen Etage des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Ehrang stand die Unterstützung bei der Bearbeitung von Entschädigungsanträgen, die an die Investitions- und Strukturbank des Landes (ISB) gehen. Jetzt liegt eine erste Bilanz vor. Seit dem Start des Info-Büros am 20. Oktober 2021 wurden insgesamt rund 400 Anträge bearbeitet und an die ISB zur Entscheidung weitergeleitet. Nicht nur weil das ausschließlich online möglich ist und vor allem viele ältere Betroffene zu Hause nicht die nötige technische Ausstattung haben oder sich nicht gut genug auskennen, bestand erheblicher Beratungsbedarf bei dem oft als kompliziert und aufwändig empfundenen Verfahren. In vielen Fällen waren nach Aussage des in dem Büro eingesetzten Teams zwei Termine nötig.