Katastrophenschutz : Warnsirenen sollen Menschen vor großen Gefahren schützen – Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg bauen Netz aus

Auf dem Feuerwehr- und Bürgerhaus in Kordel wurde die erste neue Warnsirene im Kreis Trier-Saarburg in Betrieb genommen. Von links: Wehrführer Stephan Roth, Michael Holstein, Landrat Stefan Metzdorf und Medard Roth. Foto: TV/Angelina Burch

Kordel Die erste neue Warnsirene im Kreis Trier-Saarburg wurde in Kordel in Betrieb genommen, mehr als 200 Anlagen werden noch überprüft. Die Stadt Trier ist in der Planung schon konkreter. Die neuen Funktionen der Sirenen sollen besser vor großen Gefahren schützen.