Klimaschutz : Stadt und Stadtwerke Trier verschenken 50 Obstbäume

Trier Bürger konnten sich vorab für die bundesweite Aktion „Einheitsbuddeln“ bewerben. Damit wird auch das Label „StadtGrün“ gestärkt.

Blauer Kölner, Geheimrat Dr. Oldenburg, Schöner von Boskoop und Holsteiner Cox: Zum Tag der Deutschen Einheit hat der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe 50 Obstbäume alter Sorten verschenkt. Die Bäume sollen in privaten Gärten in Trier gepflanzt werden und sich dort positiv auf die Artenvielfalt und das Stadtklima auswirken. Zusätzlich pflanzte der OB am Mattheiser Weiher eine bereits mehrere Meter hohe Buche. Das sogenannte „Einheitsbuddeln“, bei dem in ganz Deutschland Bäume gepflanzt werden, erinnert an die deutsche Einheit vor 30 Jahren und wurde vom Bundesland Schleswig-Holstein initiiert.