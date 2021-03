Coronahilfe : Freie Flächen für Schausteller

Trier Die Stadt bietet Schaustellern erneut an, Fahrgeschäfte und Stände dezentral in der Stadt aufzustellen. Die finanziellen Einbußen durch die Absage von Großveranstaltungen sollen so abgemildert werden.

