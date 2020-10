Freizeit : Ab heute gibt’s Online-Tickets für Stadtbad und Sauna in Trier

Das städtische Bad an den Kaiserthermen in Trier hat seit dem 1. Oktober nach halbjähriger Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Seit Montag, 12. Oktober können Tickets nur noch online bestellt und bezahlt werden. Foto: Rainer Neubert

Trier Eigentlich sollte das Buchungssystem im Internet schon vor drei Wochen an den Start gehen. Wegen technischer Probleme gab’s allerdings Verzögerungen. Menschen ohne Zugang zum Internet oder ohne Kreditkarte oder ohne Online-Banking können allerdings weiterhin keine Tickets für Stadtbad oder Sauna reservieren.

Anders als angekündigt, können Eintrittskarten bis zu sieben statt nur drei Tagen im Voraus gebucht werden. Wichtig: Bei der Schwimmhalle gibt es drei Badezeiten, von 6 bis 8.30 Uhr, von 10.30 bis 13 Uhr und von 18.30 bis 21 Uhr. Bevor die Tickets in den elektronischen Warenkorb wandern, muss eine der Badezeiten ausgewählt werden. Schlechte Nachricht für alle Frühschwimmer: Die frühe Badezeit war bereits am gestrigen Montag für gleich mehrere Tage der laufenden Woche ausgebucht. Zu anderen Zeiten waren allerdings noch für alle Schichten Eintrittskarten erhältlich. Auch bei der Sauna können Eintrittskarten sieben Tage im Voraus gekauft werden. Obwohl es nur eine Saunazeit gibt (wochentags von 15 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 19 Uhr), muss das Zeitfenster zusätzlich zur Ticketauswahl angeklickt werden – sonst stockt das Buchungssystem. In der Sauna sind aus Infektionsschutzgründen derzeit 40 Gäste gleichzeitig zugelassen, in der Schwimmhalle 90.