Mehr Raum So sieht es nach dem Umbau in der Stadtbücherei Trier aus

Betritt man die Stadtbücherei Trier, stößt man zu seiner Rechten schnell auf den Ausleihbereich. Dort verbuchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter einer Theke Medien. Hier merken Besucher gleich die erste Veränderung nach dem Umbau der Stadtbibliothek: Die Theke verläuft nicht mehr gerade in einer Reihe, sondern verbirgt sich hinter halbkreisförmig aufgebauten Stellwänden. So entsteht mehr freie Fläche, die man nach Vorstellung von Bibliotheksleiterin Andrea May beispielsweise für Ausstellungen in der Bücherei nutzen kann.