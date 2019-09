Auf dem ehemaligen Walzwerk in Trier-Kürenz sind die meisten Gebäude inzwischen abgerissen. In dem Mischgebiet sollen unter anderem rund 400 Wohnungen entstehen. Noch nicht gelöst ist das Problem der schwierigen Zu- und Abfahrt. Foto: Portflug Föhren/Portaflug Föhren

Trier-Kürenz Das ehemalige Walzwerk Kürenz ist ein Grundstück mit viel Potenzial. Für den Bebauungsplan muss aber noch viel getan werden. Größtes Problem ist der Verkehr. Deshalb rückt auch ein anderes Projekt stärker in den Fokus.

Ein städtebauliches Konzept für die zukünftige Nutzung des 4,1 Hektar großen Walzwerk-Geländes in Trier-Kürenz soll bis Ende 2020 erarbeitet werden. Unter der Moderation des Büros „Konzeptionell“ aus Karlsruhe sollen die Vorstellungen von Fachplanern, Politik und Bürgern erarbeitet und verknüpft werden. Wesentlich ist dafür die Beteiligung der Menschen in Kürenz. Das soll laut Stadtverwaltung mit vier Informationsveranstaltungen beginnen. Auftakt ist am 19. September. Arbeitsgruppen erarbeiten im Anschluss unter anderem in den Bereichen Nutzungen, Vernetzungen/Verkehr sowie Ökologie und Freiraum mögliche Lösungen. Mehrere Planungsbüros sollen dann konkrete Konzeptvorschläge erarbeiten. Diese sind Basis für den Bebauungsplan, über den im kommenden Jahr der Stadtrat abschließend entscheiden muss.

So bleiben die beiden Aus- und Zufahrten in das enge Kürenzer Straßennetz, ergänzt um zwei neue Wege für Fußgänger und Radfahrer. Wie über Einbahnstraßen- und andere Regelungen die Verkehrsströme geregelt werden könnten, haben Christiane Schwarz und Stefan Leist vom Stadtplanungsamt in vier Varian­ten vorgestellt. Sie werden Grundlage für die weitere Diskussion sein, an deren Ende der Bebauungsplan stehen soll. Eine wichtige Rolle wird dabei auch das nur wenige Hundert Meter entfernte Areal (BK 24) an der Schönbornstraße spielen, wo das neue Nahversorgungszentrum für Kürenz realisiert werden soll.