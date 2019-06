Stadtentwicklung : Neuer Kreisel Im Speyer bedeutet Sperrung im Trierer Westen

Trier-West/Euren Der Bau des Kreisverkehrs Im Speyer ist Startschuss für die geplante Entlastungsstraße in Trier-West. Nach langem Streit zwischen Stadtverwaltung und einem Investor geht es am Montag los. Die Straße wird dafür mehrere Wochen gesperrt.

Eine neue Baustelle wird ab Montag zahlreiche Autofahrer zu Umwegen zwingen. Denn weil Im Speyer ein neuer Kreisverkehr entsteht, wird die Straße in Trier-West komplett gesperrt. Die aktuelle Planung sieht vor, dass die Sperrung dieser wichtigen Verbindung zwischen der Eurener Straße und der Konrad-Adenauer-Brücke beziehungsweise der Luxemburger Straße (B51/B49) bis November Bestand haben soll. Die Umleitung wird über den Stadtteil Euren und die marode Eisenbahnstraße geführt.

„Einen Kreisel unter Vollsperrung zu bauen, ist viel leichter als bei einer Teilsperrung“, argumentiert Baudezernent Andreas Ludwig im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Er verweist auch auf die besonderen Vorzeichen. Die Zeit drängt. Denn gleichzeitig ist derzeit der nördliche Bereich der Luxemburger Straße stadtauswärts gesperrt. In einigen Monaten wird zudem der neue Kreisverkehr am westlichen Kopf der Römerbrücke gebaut. Nach Abstimmungsgespräche mit einem großen Autohaus in der Straße Im Speyer werde noch einmal geprüft, ob die Zeit der Vollsperrung verkürzt werden könne. Ludwig: „Wenn wir sechs Wochen komplett sperren, ist schon viel gewonnen.“