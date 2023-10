Neues Wohnquartier im Westen Baustelle: So sieht das Gelände der Jägerkaserne in Trier jetzt aus

Wer auf der Eurener Straße an der ehemaligen Jägerkaserne in Trier-West vorbeifährt, bemerkt nichts von dem, was hinter den mehr als 100 Jahre alten Gebäuden passiert, die das 6,2 Hektar große Areal an der Ostseite begrenzen. Wer die Zufahrt neben der Sparkassen-Filiale nutzt, wird aber überrascht sein – nicht nur von dem grünen Bereich mit dem großen Tipi-Zelt. Beeindruckend ist vor allem die Galerie von mächtigen Schuttkegeln, die sich dort aufhäufen, wo bis vor wenigen Wochen Lagerhallen und Mehrzweckgebäude standen.