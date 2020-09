Vereine : Stadtkapelle Hermeskeil probt auf Neuem Markt

Hermeskeil Der ein oder andere Hermeskeiler wird sich am Sonntag gefragt haben, was die Musiker der Stadtkapelle um 10 Uhr auf dem Neuen Markt vorhatten. Das Orchester probte für einen Auftritt Ende September, bei dem es einen Zapfenstreich spielen wird.

„Wir sind froh, dass sich nach den vielen Absagen und ausbleibenden Auftritten doch noch eine Möglichkeit ergeben hat, mit dem Orchester aufzutreten“, so Sophie Schäfer, Pressevertreterin der Stadtkapelle. Da das Proben in der Grundschulturnhalle aktuell mit dem gesamten Orchester nicht möglich ist, wurde nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde und Bürgermeisterin Lena Weber der Kirmesplatz ausgewählt. Zuhörer blieben stehen und lauschten. Auch an den Fensterplätzen wurde applaudiert. Bei gutem Wetter wird die Stadtkapelle am 13. September erneut draußen proben.