Wettbewerb des gesprochenen Worts Doppelte Stadtmeisterschaft im Poetry-Slam

Trier · Die doppelte Ladung Wortkunst kommt am Samstag nach Trier: Bei den Stadtmeisterschaften im Poetry Slam treten Künstlerinnen und Künstler in gleich zwei Wettbewerben gegeneinander an.

13.06.2024 , 09:59 Uhr