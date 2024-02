Trier in menschenfreier Zukunft Was steht da aktuell im Trierer Brunnenhof?

„Klar, das ist die Porta.“ „Und das da hinten St. Gangolf.“ Das heitere Sehenswürdigkeiten-Raten lässt sich lange fortsetzen. Dennoch bleibt rätselhaft, warum sich die bedeutenden Baudenkmäler als dachlose Ruinen präsentieren und zu allem Überfluss auch noch sprichwörtlich Gras darüber wächst. Schriftliche Erläuterung? Fehlanzeige! Die Antwort liefert auf TV-Anfrage Andreas Hamacher. Der Stahlskulpteur hat das seit vergangener Woche im Brunnenhof stehende Modell der – auch das erschließt sich am ehesten Einheimischen – Trierer Altstadt geschaffen. „So stelle ich mir das Herz von Trier im Jahr 2324 vor – eine Stadt ohne Menschen, in der sich die Natur ihren Raum zurückerobert“, erklärt der 56-Jährige. Eine rund zwölf Quadratmeter große Dystopie (Gegenteil von Utopie) in wetterfestem Baustahl und trockenresistenten Sedumpflanzen.