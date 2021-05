Freizeit : Stadtmuseum: Für Kinder und Senioren

Trier Das Stadtmuseum Simeonstift bietet wieder Programme in Präsenz: Ab sofort sind Kindergeburtstage buchbar, das Seniorenprogramm „Reif für die Kunst“ in Kooperation mit dem Museum am Dom startet im Juli.

Die Kindergeburtstage im Museum sind seit Jahren beliebt: Aktuell darf das Geburtstagskind fünf Gäste einladen, hinzu kommen maximal zwei Erwachsene. Das Museum bietet unterschiedliche Themen für die verschiedenen Altersgruppen an, von „Ritter und feine Damen“ bis zum Sport-Geburtstag.

Bei der Reihe „Reif für die Kunst“ beleuchten Stadtmuseum und das Museum am Dom im Wechsel kulturelle und stadtgeschichtliche Themen, im Anschluss laden die Museen auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ein.

Stadtmuseum Simeonstift: Freitag, 9. Juli, Trierer Porzellan – Vom Luxus-Souvenir zum Sammlerobjekt. Freitag, 10. September, Orte jüdischen Lebens in Trier (mit Stadtrundgang). Freitag, 12. November, Museum früher – Museum heute: Vom Roten Haus zum Stadtmuseum Simeonstift.

Museum am Dom: Freitag, 6. August, Primus Inter Pares – Die Goldschmiedearbeiten der Trierer Egbert-Werkstatt. Freitag, 8. Oktober, Teufel, Tod und Welt – Überlegungen zu einem Fundstück aus der Trierer St. Gangolf Kirche. Freitag, 17. Dezember, Oh du Fröhliche – Weihnachtsdarstellungen aus der Sammlung.