Pädagogik : Online-Events für Kinder im Stadtmuseum

Trier Das Stadtmuseum Trier bietet mehrere kostenlose Online-Veranstaltungen für Kinder an. Die erste ist am Sonntag, 2. Mai, von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, und heißt „Auf die Plätze, fertig – los!“. Dabei werden über JitsiMeet Beispiele für sportliche Höchstleistungen in der Kunst ab dem Mittelalter gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem gibt es Online-Workshops: Am Samstag, 8. Mai, „Wer war eigentlich dieser Trebeta? Die sagenhafte Gründung der Stadt Trier“ und am Samstag, 15. Mai, „Von Römern, Rittern und Philosophen“.