Spendenaktion : Für mehr Klimaschutz: Bäume pflanzen in Bolivien

Trier Das Bistum Trier beteiligt sich mit einer Gruppe am „Stadtradeln“ und lädt am 31. Mai zu Radtouren ein.

In die Pedale treten für den Klimaschutz: Das ist die Idee des Stadtradelns, das noch bis zum 5. Juni dauert. Es ist die inzwischen fünfte Aktion, an der mehr als 850 Menschen teilnehmen, um gemeinsam Kilometer zu sammeln und so ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Schon seit einigen Jahren beteiligt sich auch das Bistum Trier mit einem Radrundkurs um den Dom daran. Mit den Spendenerlösen daraus unterstützt es Klimaprojekte im Bistums-Partnerland Bolivien. Corona­bedingt finden das Domradeln in diesem Jahr nicht in bewährter Form statt. Stattdessen sind die Initiatoren aber mit einer Alternatividee am Start: Alle, die sportlich für Bolivien aktiv werden möchten, sind am Montag, 31. Mai, zu dezentralen Radtouren durch ganz Trier eingeladen. Weihbischof Jörg Michael Peters unterstützt als Schirmherr die Aktion und wird ebenfalls mitfahren.