Für Kinder : Stadtranderholung in Trier

Trier In den Sommerferien bietet das Exzellenzhaus Trier von Montag, 22. Juli, bis Donnerstag, 8. August, ein Ferienprogramm für Kinder ab 11 Jahren an. Von Ausflügen in Wildparks, Hochseilgarten bis zum Streetartworkshop erwartet die Teilnehmer ein interessantes Programm.

