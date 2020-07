Stadtentwicklung : Stadtrat beschließt Konzept für öffentliche Toiletten in Trier – Noch ist zu wenig barrierefrei

Fünf Stufen hindern Ulrich Perl daran, die barrierefreie Toilette am Simeonstiftsplatz zu erreichen. Der stellvertretende Behindertenbeauftragte zeigt den Umweg, den er vom Brunnenhof aus fahren muss. Foto: TV/Katharina Fäßler

TRIER Wer als Passant in der Trierer Innenstadt ein WC sucht, hat es nicht immer leicht. Während die Stadt ein Konzept erarbeiten will, gibt die Situation an Porta Nigra, Brunnenhof und Hauptmarkt Anlass zur Kritik.

Zwei Minuten und 45 Sekunden braucht Ulrich Perl bei ordentlicher Geschwindigkeit vom Trierer Brunnenhof bis zur öffentlichen Toilette, die fünf Stufen und ein paar Schritte entfernt liegt. Und wenn er auf dem Hauptmarkt aufs Klo müsste, dann fühle er sich richtig „verarscht“. Perl (73) ist Graphik-Künstler und seit einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen. Doch auch wer gut zu Fuß ist, muss den Toilettengang in der Trierer Innenstadt gut planen und sich auskennen. Denn der Fußweg ist meist noch weit. Doch das soll sich ändern.

Schon Anfang 2019 hat der Bauausschuss des Stadtrats auf Antrag der SPD-Fraktion diskutiert, wie an der Porta Nigra die Toilettensituation verbessert werden kann (der TV berichtete). Baudezernent Andreas Ludwig versprach damals, ein Toilettenkonzept für die gesamte Innenstadt zu erarbeiten, in dem auch die Situation Behinderter berücksichtigt werden sollte. In vier Arbeitskreis (AK)-sitzungen von März 2019 bis Januar 2020 haben Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke, Stadtratsmitglieder und Vertreter des Behindertenbeirats und des Seniorenbeirats dieses nun erarbeitet.

Einstimmig hat der Stadtrat ein allgemeines Konzept zur Verbesserung der öffentlichen Toiletten in Trier beschlossen. Als ungenügend kritisieren einige Betroffene derzeit vor allem die Toilettensituation im Brunnenhof. Foto: TV/Katharina Fäßler

Stillstand an der Porta Vom Brunnenhof aus ist das einzige behindertengerechte öffentliche WC im Norden der Trierer Innenstadt zwar nicht weit entfernt. Diese Toilette am Simeonstiftplatz zu erreichen, ist für die Betroffenen angesichts der Treppen am Brunnenhof-Ausgang auf dem kürzesten Weg ohne Hilfe aber kaum möglich. Und der lange Weg um das Gebäude herum führt entweder auf der schwer befahrbaren Pflasterstrecke des Margarethen-Gässchens entlang. Oder – so zeigt es der stellvertretende Behindertenbeauftragte Ulrich Perl dem TV im Selbstversuch – eben unter der Porta hindurch und an der Nordallee entlang.

Die Installation einer nahen und bedarfsgerechten Toilette, zum Beispiel an einer unauffälligen Stelle des Kreuzgangs, scheiterte vergangenes Jahr an den Protesten der Denkmalpflege. Einfach eine mobile Rampe als Provisorium an die Treppe zu stellen, gehe nicht, weil der Winkel zu steil wäre, erklärt Perl.

Dominik Heinrich (Stadtratsmitglied der Grünen) war bei den Arbeitskreissitzungen dabei und resümiert: „Das war eine absolut fruchtbare und interessante Beratungsfolge.“ Der ausschlaggebende Punkt des Konzepts, die Situation am Brunnenhof, bleibe aber weiterhin ungelöst. Was ihn ärgert: „Das Land Rheinland-Pfalz, das sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat, stellt hier eine Bremse dar.“ Denn nur ein paar Meter weiter – am Haupteingang zur Porta Nigra – gebe es eine Toilette, die barrierefrei genutzt werden könnte. Die gehöre aber leider dem Land, welches bislang die Zustimmung verwehrt habe, die bisherige Mitarbeitertoilette öffentlich zu machen. Heinrich appelliert: „Öffnen Sie diese Toilette!“

Gerd Dahm, Behindertenbeauftragter der Stadt, findet es „sehr traurig“, dass bei den Porta-Angestellten so wenig Bereitschaft gewesen sei, über eine Kompromisslösung zu sprechen. Dahm schlägt zum Beispiel vor, dass die Mitarbeiter der Porta die Personaltoiletten im Museum nebenan mitbenutzen könnten.

Im Konzept zeigt die Verwaltung diese Grafik. Sie zeigt den öffentlichen Toilettenbestand mit Darstellung der Qualitäten. Die Farben erklärt die Stadt: „Der vorhandene öffentliche Toilettenbestand (Stadt, Stadtwerke Trier und DB) ist blau mit entsprechenden Qualitäten dargestellt. Ein pinker Rahmen um die WC-Kennzeichnung verdeutlicht, dass diese Toiletten behindertengerecht sind. Eine Nutzung mit Euroschlüssel ist zusätzlich durch die Symbolik EU dargestellt. Foto: TV/Stadtplanungsamt Trier Konzept Öffentliche Toilette

Mechthild Neyses-Eiden, die stellvertretende Direktorin des Landesmuseums, sagt dazu: „Die Arbeitstättenrichtlinien schreiben vor, dass wir in der Porta eine Personal-Toilette vorhalten und zwar in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes.“ Eine Mitarbeiterin der Porta, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wundert, dass die Stadt über das Eigentum anderer diskutiere. Ihre Toilette sei ein Miniräumchen. Fehlende öffentliche Toiletten seien ein massives Problem der Stadt, das dürfe diese nicht auf andere delegieren.

Der Zeitplan Im Stadtrat loben Monika Berger (SPD) und Elisabeth Tressel (CDU) unter anderem den konkreten Zeitplan des Konzepts. Obwohl die Stadt im Haushalt 2019/2020 noch keine Mittel für die Verbesserung der Toiletten-Situation veranschlagt hat, soll noch 2020 ein Standort Porta Nigra/ Ecke Christophstraße auf Machbarkeit untersucht werden. Fahnenwegweiser zu öffentlichen Toiletten sollen ebenfalls in 2020 aufgestellt werden.

Für Rollstuhlfahrer im Brunnenhof ist dieses holprige Gässchen nicht gut befahrbar. Foto: TV/Katharina Fäßler

Dahm ist dieser Zeitplan nicht konkret genug. Es stehe zum Beispiel nicht drin, wann genau der Hauptmarkt eine barrierefreie Toilette haben soll. Er sagt: „Das Konzept kann nur ein erster Schritt sein.“

Ziel des Konzepts ist, im ganzen Innenstadtbereich an jeder Stelle höchstens 250 Meter Gehdistanz zur nächsten Toilette zu haben. Diese Erreichbarkeit als Qualitätsmerkmal sieht derzeit noch nicht gut aus. In der Analyse des Konzepts heißt es: Der südliche Bereich der Innenstadt mit Viehmarkt, Basilika und Palastgarten ist zwar gut mit öffentlichen Toiletten versorgt. Doch schon auf dem Kornmarkt kann die öffentliche Toilette in der Tiefgarage Konstantin nicht von überall in 250 Metern erreicht werden.

Diese Stufen kann ein Rollstuhlfahrer nicht überwinden. Eine mögliche Rampe wäre hier zu steil oder zu lang, wenn man die Norm von 6 Prozent Steigung einhalten möchte. Foto: TV/Katharina Fäßler

Optionen für den Hauptmarkt Im Umfeld des Hauptmarkts beziehungsweise des Domfreihofs und an der Porta Nigra müsse das Angebot auf jeden Fall erweitert werden, so die Forderung des Arbeitskreises. Zentral am Hauptmarkt befindet sich zwar eine öffentliche Toilette, jedoch ist diese nicht barrierefrei erreichbar und hat eingeschränkte Öffnungszeiten (Januar bis März 11 bis bis 17 Uhr. April bis Dezember 9 bis bis 18 Uhr). Dahms Urteil: „Die Situation am Hauptmarkt ist für alle unbefriedigend.“

Der Arbeitskreis schlägt drei Varianten vor.

1. Die bestehende Anlage mit einem Aufzug zu erweitern.

2. Eine Kombination mit dem Weinstand.

3. Ein Ladenlokal anzumieten.

Die öffentliche Toilette am Hauptmarkt ist nicht barrierefrei. Das soll sich bald ändern. Foto: TV/Katharina Fäßler

Sei keiner dieser Vorschläge zu realisieren, sollen am Domfreihof die Ecke Sternstraße und die Gasse Sieh um Dich geprüft werden. Dahm hofft auf die Kombination mit dem Weinstand, aber in hochwertiger Umsetzung mit einem Architekten. Möglicherweise könnten Uni und Fachhochschule zur Erstellung von Entwürfen miteinbezogen werden. Dahm sagt: „Da muss der Stadtrat Mut beweisen und Geld in die Hand nehmen.“

Veranstaltungen und Tourismus Norbert Käthler, Leiter der Trier Tourismus Marketing Gmbh, sagt auf TV-Nachfrage: „Das Thema öffentliche Toiletten ist für den Tourismus zunehmend relevant. Auch die Ansprüche an Hygiene sind bei internationalen Besuchern gestiegen.“ Er unterstütze daher die Vorschläge des Arbeitskreises.

Info Öffentliche Toiletten in der Trierer Innenstadt In Trier gibt es laut Konzept derzeit acht städtische öffentliche Toiletten. Die Stadtwerke Trier (SWT) betreiben in Parkhäusern und Tiefgaragen zudem sechs und die Deutsche Bahn eine Kundentoilette am Hauptbahnhof. Nicht alle dieser öffentlich zugänglichen Toiletten stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Momentan sind keine Hinweisschilder auf die öffentlichen Toiletten vorhanden.