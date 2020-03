Stadtentwicklung : Stadtrat entscheidet über Schiffsanleger

Trier In seiner Sitzung am Dienstag, 10. März, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, entscheidet der Trierer Stadtrat unter anderem über eine Änderung der Geschäftsbereiche des Oberbürgermeisters und der Dezernenten sowie den Bau eines weiteren Schiffsanlegers an der Mosel in Trier-Nord.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken