Kommunalwahl : Die Freien Wähler kommen mit einem blauen Auge davon

Schweich Sie behalten trotz Verlusten ihre acht Mandate im Schweicher Stadtrat. Die CDU baut ihren Vorsprung auf zehn Sitze aus.

Die CDU ist die Gewinnerin der Stadtratswahl in Schweich. Die Christdemokraten waren zwar schon bei der Kommunalwahl 2014 stärkste Kraft, damals jedoch nur knapp vor der Freien Wählergruppe (FWG). Nun sind sie mit 42,8 Prozent unangefochten die Nummer eins in der Moselstadt. Der Zugewinn von 4,6 Prozentpunkten bedeutet zwei Mandate mehr, die CDU klettert damit von acht auf zehn Sitze.

Gleichzeitig sind die Freien Wähler abgerutscht. Dass die Vereinigung trotz eines Verlustes von 5,9 Prozent (runter auf 31,2 Prozent) ihre acht Mandate aus der vergangenen Legislaturperiode behält, ist nur dem Umstand zu verdanken, dass der Stadtrat künftig 24 statt 22 Sitze hat. Das liegt daran, dass die Einwohnerzahl der Stadt Schweich über die Zahl von 7500 gestiegen ist. Die nächste Aufstockung wäre bei mehr als 10 000 Einwohnern fällig, doch dieser Anstieg dürfte selbst in der Boomstadt Schweich in den nächsten fünf Jahren nicht zu verzeichnen sein.

Analog zum VG-Rat Schweich gilt auch für den Stadtrat Schweich, dass sich die personelle Zusammensetzung des Gremiums kaum verändert hat. Diejenigen, die auf den vorderen Listenplätzen kandidiert haben, wurden auch in den meisten Fällen in den Rat gewählt. Ausnahmen bestätigen die Regel: Bei der CDU schaffte Daniela Rohr noch den Sprung in den Stadtrat, obwohl sie nur auf Listenplatz 17 kandidierte. Spitzenreiter bei den Christdemokraten ist der alte und neue Stadtbürgermeister Lars Rieger. Er holte knapp 4000 Stimmen, mehr als doppelt so viele wie die beste Stimmenfängerin der SPD, Iris Hess (1745). SPD-Fraktionschef Achim Schmitt (1492) und Landtagsabgeordnete Ingeborg Sahler-Fesel (1321) sind auch im neuen Stadtrat vertreten.