Kommunalpolitik : Für ein blühendes Schweich

Schweich Der Stadtrat befürwortet den Antrag der Freien Wähler, Grünstreifen anzulegen. Geplant sind Sanierungsprojekte in den Kitas Kinderland und Merici.

Blühende Flächen statt „Gärten des Grauens”: Mit ihrem Antrag auf Schaffung von blühenden Streifen in Schweich und Issel sind die Freien Wähler in der jüngsten Stadtratssitzung auf breite Zustimmung gestoßen. Man solle nicht auf andere schimpfen, sagte FWG-Sprecher Johannes Lehnert, sondern selbst etwas für die Artenvielfalt in der Stadt tun.

In den Kitas Kinderland in Schweich und Angela Merici in Issel sollen in den Sommerferien Unterhaltungsarbeiten geleistet werden. Die erforderlichen Aufträge an Firmen hat der Stadtrat vergeben. Im Einzelnen handelt es sich um die Sanierung des Linoleumbelags in der Kita Kinderland, um die Erneuerung der dortigen WC-Trennwände, die Erneuerung einer Außentür in einem Gruppenraum und die Aufstockung des Außenzauns. In der Kita Angela Merici wird ein Fingerklemmschutz an Gruppenraumtüren angebracht, ferner werden WC-Trennwände erneuert. Teilweise sind die Arbeiten das Ergebnis von Sicherheitsüberprüfungen, beispielsweise durch die Unfallkasse.