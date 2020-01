Kommunalpolitik : Stadtrat tagt zum ersten Mal im neuen Jahr

Trier Der Stadtrat kommt am Dienstag, 28. Januar, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen dabei wichtige Weichenstellungen für die Entwicklung der Stadt Trier.

So entscheidet der Stadtrat unter anderem über die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft, die für die Sanierung der Wohnungen im Eigentum der Stadt zuständig sein soll. Auch die Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels ist Thema. Zudem stehen neun Anträge der Fraktionen sowie vier Anfragen auf der Tagesordnung. Sie befassen sich mit dem Preis für Zivilcourage (CDU), den Kulturleitlinien (Linke), der Fußgängerüberquerung am Hauptbahnhof sowie Überflügen in Trier (FDP). Zu Beginn der Sitzung, die erneut online im Bürgerfernsehen OK 54 zu sehen ist, ist eine Einwohnerfragestunde geplant.