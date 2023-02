Missbrauch in der Kirche : Stadt Trier entzieht Bischof Bernhard Stein die Ehrenbürgerwürde

Trier Einstimmige Entscheidung bei einigen Enthaltungen im Stadtrat Trier: Der ehemalige Bischof hat Ehrentitel, Ehrensiegel und Platz-Benennung nicht verdient.

Am Ende war die Einigkeit im Stadtrat Trier am Mittwochabend groß. Dem ehemaligen Bischof Bernhard Stein, vom 26. April 1967 bis zum 17. Mai 1981 im Amt, wird die Ehrenbürgerwürde aberkannt. Er verliert zudem das im Jahr 1970 an ihn verliehene Ehrensiegel der Stadt Trier. Und der nach ihm benannte Platz hinter dem Dom erhält einen neuen Namen. Lediglich die parteilose Inge Moritz und Mitglieder der AfD enthielten sich bei den drei getrennt notwendigen Abstimmungen der Stimme.

Warum Trier Bischof Bernhard Stein die Ehrenbürgerwürde entzieht

„Es gibt keinen Grund mehr, einen Geistlichen zu ehren, der bei sehr vielen Missbrauchsfällen in seiner Amtszeit die Augen verschloss, die Täter schützte und keine Hilfe für die Missbrauchsopfer war.“ So fasste Katharina Haßler-Bernad (FDP) in einfachen Worten die fast einhellige Meinung in den Fraktionen zusammen. „Bernhard Stein trägt die moralische Verantwortung für ein systemisches Versagen. So jemanden dürfen wir nicht ehren.“