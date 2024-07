Nach der Kommunalwahl So sieht der neue Trierer Stadtrat aus – und darauf freuen sich die neuen und alten Räte

Mit einer Art Marathonsitzung ist der bei den Kommunalwahlen am 9. Juni neu gewählte Trierer Stadtrat am Dienstag in seine Wahlperiode gestartet. Die konstituierende Sitzung, bei der alle 56 Mitglieder von Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf ihr Amt vereidigt wurden, sollte um 16 Uhr beginnen – weil die Technik im großen Rathaussaal streikte und das elektronische Abstimmungssystem nicht funktionierte, verschob sich die Sache allerdings um eine knappe halbe Stunde.