Stadtrat Trier diskutiert übers Exhaus : Erst die Demo, dann die Debatte: Trierer Stadtrat stimmt für’s Exhaus

Wie geht’s für das Trierer Jugend- und Kulturzentrum Exhaus (hier die Frontansicht von der Zurmainener Straße aus) weiter? Damit hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Foto: Willfried Hoffmann

Update Trier CDU, Grüne und Linke habe im Trierer Stadtrat durchgesetzt, dass die Verwaltung einen Träger finden soll, der das Angebot des insolventen Vereins Exhaus komplett fortführt. Zuvor demonstrierten einige Unterstützer für den Erhalt des Jugendzentrums. Warum einige Politiker die Pläne für schwierig halten.

Dienstagnachmittag, Regen, der Stadtrat tagt. Es geht vor allem um den Verbleib des Exhauses. Bevor allerdings im Rathaus debattiert wurde, sollte auf dem Platz davor zuerst einmal demonstriert werdem. Rund 200 Menschen kamen dort zusammen, um ihre Unterstützung in dieser Sache zu zeigen.

Der Trierer Stadtrat und auch der Stadtvorstand gehen mit den Demonstranten d'accord: Die sozialen und kulturellen Angebote des insolventen Vereins Exhaus sollen erhalten und fortgeführt werden. Wie das gelingen soll und kann – darüber waren sich die Fraktionen allerdings uneins.

Foto: Willfried Hoffmann 18 Bilder Demo für’s Exhaus vor dem Trierer Rathaus

CDU, Grüne und Linke hatten in einem gemeinsamen Antrag gefordert, dass die Stadtverwaltung „die Entwicklung einer neuen Trägerstruktur fördern und begleiten soll“, um so ein „institutionelles Dach“ zu schaffen, unter dem alle bisherigen Aktivitäten des aufgelösten Vereins vereint und weitergeführt werden könnten. SPD, FDP, UBT und AfD kritisierten, dass dieser Auftrag an die Stadtverwaltung nicht zielführend sei. Denn die Stadt könne schließlich keinen Träger dazu zwingen, die alten Strukturen und Angebote des Exhaus-Vereins komplett und wie früher weiterzuführen. Auch Sozialdezernentin Garbes betonte, dass der von ihrer eigenen Partei eingebrachte Antrag nicht zielführend sei. „Emotional kann ich total verstehen, dass man sich das wünscht. Aber wenn sich kein Träger findet, der das übernehmen will, dann kann die Stadt daran nichts ändern. Oder anders: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.“

FDP-Chef Tobias Schneider kritisierte, dass ihm der Antrag wie „eine große PR-Aktion von CDU, Grünen und Linken“ vorkomme. „Es soll so aussehen, als wäre jeder, der sich nicht hinter diesen Antrag stellt, ein Gegner des Exhauses. Dabei hat die Stadtverwaltung es gar nicht in der Hand, einen solchen Träger zu finden.“ Denjenigen, die auf Erhalt des jugendkulturellen Angebots hoffen und dafür kämpfen, werde zudem Sand in die Augen gestreut. Der Antrag suggeriere, dass der Stadtrat etwas in Sachen Exhaus entscheiden könne, was faktisch allerdings gar nicht funktioniere. „Das ist kein guter Stil“, sagte Schneider.

Auch SPD-Sprecherin Julia Bengart kritisierte den Antrag von CDU, Grünen und Linke als „Symbolpolitik“. „Natürlich wollen auch wir, dass das Angebot des Exhauses weitergeführt wird!“, betonte Bengart. „Aber was, wenn wir keinen Träger, der alles zusammen weiterführen will, finden?“ Es müsse stattdessen ohne krampfhaftes Festhalten an überkommenen Strukturen geprüft werden, was für die Bewohner von Trier-Nord am besten sei und wie das Exhaus-Angebot erhalten werden kann – unabhängig von der Trägerstruktur.

Mit ihrer Stimmenmehrheit im 56-köpfigen Rat setzten CDU, Grüne und Linke schließlich bei der Abstimmung ihren Antragspunkt gegen die Stimmen der anderen Franktionen durch. Die Stadtverwaltung hat damit den klaren – und laut Sozialdezernentin Garbes nicht der Sache dienlichen Auftrag – nach einem Träger zu suchen, der das bisherige Angebot des Exhauses unter einem Dach wie bisher weiterführt.

Der Antrag der AfD, zu prüfen, ob das marode Exhaus-Gebäude an der Zurmaiener Straße an einen Investor verkauft werden kann, fand außerhalb der AfD-Fraktion keine Zustimmung.