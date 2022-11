Verkehr in Trier : Stadtrat Trier setzt den Seilbahnträumen ein Ende

Verkehr in Trier

Es bleibt dabei: Eine Seilbahn bekommt in Trier auf absehbare Zeit keine Chance für eine Realisierung. Foto: Rainer Neubert

Trier In Trier hat eine Seilbahn zum Petrisberg keine Zukunft. Stadtrat und Verwaltung setzen beim Ausbau des ÖPNV konsequent auf Bus und Schiene. Das Gutachten dazu soll aber auch einen weiteren wichtigen Aspekt prüfen.

Der späte, aber massive Protest von Befürwortern einer Seilbahn-Variante hatte keinen Erfolg. Mit der deutlichen Stimmenmehrheit der großen Fraktion hat der Stadtrat am Donnerstagabend diesem Zukunftsprojekt eine Absage erteilt. Das gilt sowohl für den „Petrisbergaufstieg“ als auch für die weitaus umfangreichere UpBus-Variante zwischen Trierweiler und Tarforst.

Der Verein Lokale Agenda, Naturschutzverbände und Wissenschaftler der Hochschule Trier hatten in den Tagen vor der entscheidenden Ratssitzung noch einmal öffentlichen Druck erzeugt. Denn mit der Entscheidungsvorlage der Stadtverwaltung und der Festlegung auf Bus und Bahn waren sie nicht einverstanden. Doch lediglich die Fraktionen von Die Linken und AfD argumentierten in der entscheidenden Stadtratssitzung in diesem Sinne. Der von Jörg Johann eingebrachte Antrag, zumindest der Petrisbergaufstieg solle auch für eine Seilbahnplanung detaillierter betrachtet werden, fand keine Mehrheit.