Kommunalpolitik : Stadtrat Trier erklärt den Klimanotstand

Trier Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat Trier den Klimanotstand erklärt. Entscheidungen müssen demnach in Zukunft unter dem Aspekt ihrer klimatischen Auswirkungen betrachtet werden.

Dem gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD und Die Linke hat am Donnerstagabend bei der ersten Arbeitssitzung des Trierer Stadtrats eine große Mehrheit zugestimmt. Dagegen votierten die AfD und die FDP. Die Vertreterin der Freien Wähler enthielt sich der Stimme.

Der Entscheidung war eine Anhörung vorausgegangen, bei der die 17-jährige Hanna Wengenroth vom Aktionsbündnis Fridays for Future in einem Redebeitrag die Notwendigkeit eines Umdenkens in Sachen Klimawandel betonte. Die lautstarke verbale Unterstützung aus dem Zuschauerbereich wurde auf Intervention von Oberbürgermeister Wolfram Leibe eingestellt. Den Resolutionstext kritisierte die Schülerin als zu wenig konkret.