Corona-Krise : Stadtrat Trier: Hilfspaket für Gastronomie, Entlastung für Familien

Das Einhalten der Abstandsregelungen kostet Plätze – und damit Geld. Die Gastronomie ist eine von vielen Branchen, in denen in Corona-Zeiten die Existenzangst umgeht. Foto: Roland Morgen

Trier Komplett-Erlass der Nutzungsgebühren für Außenterrassen sowie Beitragsrückerstattung: Der Trierer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend ein Hilfspaket beschlossen, das vor allem Gastronomen zugute kommen soll. Außerdem erhalten Eltern das Geld, das für die Betreuung ihrer Kinder und Kitas und Horten fällig wurde, für April und Mai zurück.

In diesen beiden Punkten herrschte seltene Einmütigkeit: Ohne Gegenstimmen beschloss der Rat das Hilfspaket sowie die Familienentlastung.

Ersteres basiert auf einem Antrag der CDU, der noch von der Grünen modifiziert wurde. Resultat: Trierer Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler müssen in diesem Jahr keine Sondernutzungsgebühren für Freiluft-Gastronomie oder Warenauslage bezahlen. Gaststättenbetreiber können zudem eine Ausweitung ihrer Außenflächen beantragen. Allerdings nur in sozial verträglichem Ausmaß. Für Fußgänger, Behinderte und Nachbarbetriebe darf es keine Einschränkungen geben; auch die Rettugswege dürfen nicht angetastet werden.

Von dieser Initiative erhofft sich der Stadtrat eine wirksame Unterstützung für Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel, die wegen der Corona-Beschränkungen über viele Wochen geschlossen waren und wegen der Abstandsregelungen weiterhin keinen normalen Umsatz erlösen können. In Trier beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe laut Arbeitsagentur rund 4700 Menschen.

Erkennbar hingegen sind die finanziellen Auswirken der Beitragsrückerstattungen. Bürgermeisterin Elvira Garbes geht von 130 000 Euro je Monat aus – macht für April und Mai zusammen also 260 000 Euro. Den Antrag hatten Grüne, CDU, SPD, Linke, FDP und UBT gemeinsam eingebracht. Neben der Rückerstattung an beitragspflichtige Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchs in Kitas und Horten wurde auch Hilfen für die Fördervereine betreuender Grundschulen beschlossen: Deren Corona-bedingt entgangenen Elternbeiträge soll die Stadt ausgleichen, um die Entlassung von Betreuungspersonal zu vermeiden.