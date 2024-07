Ein Blick auf die Statistik Der neue Trierer Stadtrat: Jung, alt und alles dazwischen

Gut vier Wochen nach der Kommunalwahl trifft sich der neue Trierer Stadtrat am Dienstag zu seiner ersten Sitzung. Neun Fraktionen – darunter gleich drei Mini-Gruppierungen mit nur je zwei Mitgliedern – kommen dafür im altehrwürdigen Rathaussaal zusammen. Der Stadtrat wird in den nächsten fünf Jahren die Geschicke Triers entscheidend mitbestimmen – am Dienstag geht es erstmal allerdings „nur“ um Ehrungen und Formalia und noch nicht um politische Dinge. Gelegenheit also für einen Blick darauf, was die Statistik über das für die Stadt so wichtige Gremium verrät: