Bauen, Verkehr, Umwelt : Ab an die Urne: Morgen wählt der Stadtrat den oder die neue Baudezernent(in)

Trier 56 Frauen und Männer sitzen im Trierer Stadtrat. Bei der Wahl der oder des neuen Baudezernent(in) am Donnerstag, 8. Dezember, kommt es auf jede Stimme an, denn zwischen den Favoriten zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Heißer Kandidat für den Stadtvorstand : Gebürtiger Trierer will neuer Baudezernent in seiner Heimatstadt werden

Fehlt in der Sitzung, die am Donnerstag um 17 Uhr im großen Rathaussaal beginnt, kurzfristig doch noch der ein oder andere, könnte das entscheidend dafür sein, wer in den kommenden acht Jahren im Stadtvorstand verantwortlich ist für die so wichtigen Themen Verkehr, Bauen und Wohnen. Denn die beiden Favoriten – der von den Grünen vorgeschlagene Thilo Becker (39) und der von der CDU nominierte Frank Hastenteufel (57) – liegen offenbar gleichauf.