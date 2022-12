Horte in Gefahr? : Betreuungsangebot für Schüler: Kein Platz soll aufgegeben werden

Bisher unter einem Dach.1909 wurde das erste Heiligkreuzer Schulhaus gebaut, das 1939 und 1956 erweitert worden ist. Seit Jahren befindet sich im linken Gebäudeteil ein Hort. Nun gibt es zunehmend Platzprobleme in der Schule. Foto: Tv/Harald Jansen

Trier Offensichtlich ist die Angst groß, dass die Horte in Trier in ihrer Existenz bedroht sind. Dort werden Kinder bis 14 Jahre nahezu ganzjährig bis 18 Uhr betreut. Warum das so ist.