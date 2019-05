Wahlen : Bittere Schlappe für die CDU

Trier Die Wahl hat das Kräfteverhältnis im Trierer Stadtrat auf den Kopf gestellt. Schwarz-Grün hat wohl keine Zukunft.

Dazu kommt der starke Wahlkampf der Trierer Grünen: An jedem Markttag waren sie auf dem Viehmarkt präsent. Und auch auf Facebook gab’s regelmäßig Botschaften und Videos. Andere Parteien glänzten im Internet dagegen weitestgehend mit Abwesenheit. So gewinnt man heute keine Wahl mehr.

CDU und SPD schwach, Grüne bärenstark – dieser Trend hat sich auch bei der Stadtratswahl durchgesetzt. Mit Besonderheiten: Die Verluste der CDU fallen in Trier stärker aus als beim Bundesergebnis der Europawahl. Und während die SPD bundesweit geradezu abgeschmiert ist, fällt das Minus der Trierer Sozialdemokraten vergleichsweise moderat aus. Die AfD wiederum konnte in Trier bei weitem nicht so viel Boden gut machen wie auf Bundesebene.

Auch die SPD -Fraktion schrumpft, und zwar von 15 auf 12 Sitze. Mit einem Ergebnis bei der Stadtratswahl von 20,9 Prozent liegen die Sozialdemokraten in Trier aber deutlich über dem bundesweiten Europaergebnis von 15,8 Prozent. „Trotz des Gegenwinds aus Berlin haben die Trierer Wähler unsere Arbeit vor Ort also wertgeschätzt“, meint der Trierer SPD-Chef Sven Teuber dazu. Der Abstand zur CDU-Fraktion im Trierer Rat hat sich damit von fünf auf nur einen Sitz verringert. Der Höhenflug der Grünen macht die SPD – die immerhin mit Wolfram Leibe den Oberbürgermeister stellt – allerdings zur drittstärksten Kraft im Rat. „Die Grünen haben 15 Sitze, die CDU 13 und wir 12. Damit sind die großen Fraktionen im Rat eng aneinander gerückt – ein deutliches Zeichen, dass wir endlich gemeinsam handeln sollten.“

Die Grünen wachsen von neun auf 15 Plätze. Spitzenkandidatin Anja Reinermann-Matatko ist über das Ergebnis mehr als glücklich. Schon im Wahlkampf sei absehbar gewesen, dass es gut laufe. „Wir mussten unsere Wahlprogramme mehrfach nachdrucken und nachbestellen, weil so viele Leute uns an unseren Info-Ständen danach gefragt haben. Das Interesse an unseren Inhalten war sehr groß“, sagt Reinermann-Matako. Dass die Trierer Grünen davon profitiert haben, dass Klimapolitik in den vergangenen Monaten bundesweit das Thema Nummer 1 war, streitet Reinermann-Matatko nicht ab. „Aber wenn die Wähler uns Trierer Grünen vor Ort nicht zutrauen würden, Klimaschutzpolitik auch umzusetzen, hätten sie uns nicht gewählt.“ Mehr als bei früheren Wahlen hätten an den Info-Ständen der Grünen im Vorfeld Menschen das Gespräch gesucht, die man nicht so ohne weiteres als typische Grünen-Wähler hätte identifizieren können, sagt Reinermann-Matatko.