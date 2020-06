Vereinssport : Schnellere Öffnung der Sporthallen?

Trier Der Stadtsportverband Trier fordert eine rasche Wiederaufnahme des Vereinssports.

Alle Lockerungen gelten stets unter strengster Beachtung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Zudem hat die Landesregierung eigene Hygienekonzepte für den Sport bereitgestellt. Die Stadt Trier hat sich daraufhin zur weiteren Öffnung speziell der Sporthallen in einer Pressemitteilung geäußert: Es werde geprüft, ob und wenn ja, in welcher Form die sehr umfangreichen Hygienekonzepte in der Praxis umzusetzen seien, heißt es dort. Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes bittet um Verständnis, dass dies noch einige Zeit in Anspruch nehme.

Ein weiterer Wunsch des Stadtsportverbandes an die Stadt ist, dass in diesem Jahr eine Nutzung der Sporthallen in den Sommerferien – wo immer gewünscht und möglich – angeboten wird. „Viele Familien werden in den Sommerferien nicht verreisen, so dass eine Nutzung der Sporthallen durch Vereine gerade für Kinder und Jugendliche eine zusätzliche Möglichkeit ist, Sport anzubieten“, sagt Marzi, der zudem um eine möglichst schnelle Öffnung der Schwimmbäder für die Trierer Vereine bittet.