Stadtteil-Sanierung : Stadt bittet Ehranger zur Kasse

TRIER-EHRANG Beim Thema Stadtteil-Sanierung schlägt die Stimmung meist dann um, wenn Betroffene den Geldbeutel zücken müssen, um „Ausgleichsbeträge“ zu berappen. Genau dies blüht nicht wenigen in Ehrang. Die Aufklärung der Verwaltung kam zwar gut an beim Publikum. Aber nicht jeder nickte überzeugt.

Längst nicht immer wird einer Verwaltung wohlwollende Zustimmung für ihre Entscheidungen von den Bürgern entgegen gebracht. Aus der Natur der Sache ist meist eher das Gegenteil der Fall. Wie in Ehrang bei der Info-Veranstaltung des Rathauses zu Ausgleichsbeträgen für die Ortskernsanierung mit rund 150 Interessierten im Bürgerhaus. Auch dieses Bürgerhaus liegt mittendrin im Sanierungsgebiet und ist erst in dessen Folge entstanden wie auch weitere Maßnahmen in dem Stadtteil – am Ende betrug die Investitionshöhe 29 Millionen Euro. Als weniger segensreiche unter diesen Maßnahmen fielen bei Redebeiträgen Straßenzüge auf, die mittlerweile nicht besser seien als vor der Sanierung. Trotz „gemachter“ Straßen und Plätze: Parken sei immer noch schwierig in Ehrang. Ausgleichsbeträge – so der Rechtsbegriff aus dem Bundesbaugesetz – werden von den Grundstückseigentümern, die es angeht, erhoben für die (immer) noch im Gange befindliche Ortskernsanierung, sobald diese beendet ist. Insofern dürfte noch viel Zeit ins Land gehen, bis den Eigentümern die Zahlungsbescheide ins Haus flattern. Dazu hieß es von der Verwaltung: Es bliebe noch Zeit zum Sparen. Ein Einwand, der höflich ausgedrückt Schmunzeln beim Publikum hervorrief. Mehr in Richtung Lachen ging es beim Verwaltungstipp der Stundung mit Blick auf die dabei nicht unerheblichen Zinsen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Lage des Grundstücks im Sanierungsgebiet und nach der Antwort auf die Frage, ob der Grundstückseigentümer eine Teilfläche, die öffentliche Verkehrsfläche ist, an die Ortsgemeinde verkaufen kann (siehe Grafik und Info).