Stadtentwicklung : Ein Spaziergang durch Trier-Nord

Trier-Nord (red) Das Quartiersmanagement Trier-Nord lädt ein zu einem gemeinsamen Spaziergang durch das Soziale-Stadt-Gebiet in Trier-Nord am Samstag, 24. Oktober, um 10 Uhr. Treffpunkt ist das Büro Quartiersmanagement, An der Feldport 16/Ecke Thyrsusstraße.

Themen des Spazierganges: Was hat sich in den vergangenen Jahren vor allem im Quartier zwischen Wasserweg und Verteilerring verändert? Wo stehen neue Entwicklungen an? Welche Herausforderungen sind zu meistern?