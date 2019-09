Trier Aufsichtsbehörde ADD hält eigene Lagerräume und Garderobe für verzichtbar.

Das Planungsverfahren für das Stadttheater schreitet voran. Wichtige Voraussetzung für die Sanierung ist der Neubau neben dem Kultur- und Kommunikationszentrum Tuchfabrik in der Wechselstraße, der als Ersatzspielstätte während der Bauzeit dienen soll. Danach soll er der Tufa zur Verfügung stehen, die ebenfalls saniert werden muss.

Kulturdezernent Thomas Schmitt hat angekündigt, in jeder Sitzung des Kulturausschusses über den Stand der Dinge zu berichten. Am Mittwochabend gab es neue Informationen zu dem Tufa-Anbau: Mit der Landesarchäologie habe es eine Einigung gegeben, dass vorab keine Grabungen notwendig seien. Pfahlbohrungen für das Gebäude seien erlaubt. Die Aufsichtsbehörde des Landes habe allerdings eine Anpassung des Raumkonzepts gefordert. „Die ADD will eine Reduzierung der Foyerfläche“, sagt Schmitt. Es werde keine eigenen Flächen für Lagerräume und Garderobe geben. Vermutlich werde es auf einen gemeinsamen Eingang mit der Tufa hinauslaufen.