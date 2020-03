Service : Stadtverwaltung Trier bittet um verstärkte Online-Nutzung

Trier Das Bürgeramt Trier verzichtet auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Passwesen und bietet weitere Leistungen über das Internet an.

Im Sinne des Infektionsschutzes sollten Behördengänge laut der Stadt Trier wenn möglich verschoben werden. Daher seien für Leistungen des Bürgeramtes Terminvereinbarungen erforderlich. Persönliche Vorsprachen sollten nur in dringenden Fällen erfolgen, beziehungsweise, wenn möglich, online oder schriftlich erledigt werden. Aus diesem Grund passt die Stadt ihre Vorgehensweise an.

Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Melde- und Ausweiswesen wird ab sofort ausgesetzt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Personalausweis abgelaufen ist und Bürger verspätet einen neuen Ausweis beantragen, wird dies so bearbeitet, als hätten sie am 13. März schon einen neuen Personalausweis beantragt.

Die An- und Ummeldung des Wohnortes dürfen Bürger allerdings nicht verschieben. Gerade in einer Krisensituation sei es für die Stadt wichtig, zu wissen, wer wo lebt. Daher bittet die Verwaltung, Bürger dringend, sich an- oder umzumelden, wenn sie innerhalb der Stadt umziehen oder von außerhalb in die Stadt ziehen. Die An- und Ummeldung könne aufgrund der aktuellen Lage online erledigt werden.