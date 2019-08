Trier Mit 28 zu 23 Stimmen hat der Trierer Stadtrat das Baugebiet Brubacher Hof gestoppt. Die Stadtverwaltung sieht keine Möglichkeiten für einen schnellen Ersatz, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Trotz der Rekorddauer von acht Stunden schaffte es der neu formierte Stadtrat in seiner ersten Arbeitssitzung bei weitem nicht, die angesetzte Tagesordnung zu bewältigen. Die Anhörungen und Entscheidungen über den Klimanotstand (TV vom Freitag), die neuen Abfall- und Gebührensatzungen der ART (Seite 10) und das umstrittene Baugebiet Brubacher Hof sowie zahlreiche Anfragen ließen nicht mehr zu. So wurde die Sitzung um 1 Uhr in Abstimmung mit allen Fraktionen abgebrochen und die restliche Tagesordnung, darunter auch die Entscheidung über die Sanierung der Wolfsberghalle, auf den 9. September vertagt.

Als gegen 19.30 Uhr das Thema Brubacher Hof aufgerufen wurde, warb zunächst Baudezernent Andreas Ludwig noch einmal intensiv darum, die Entscheidung des vorherigen Stadtrats nicht zu ändern. „Wer das Projekt kippt, stößt die Stadt in eine tiefe Leere.“ In absehbarer Zeit gebe es dann keine bezahlbaren Grundstücke mehr in Trier. Das Baugebiet Zentenbüsch in Ruwer sei unter anderem wegen der hohen Kosten für den Straßenbau in absehbarer Zeit nicht zu realisieren. Das Gebiet Langenberg zwischen Euren und Zewen ebenfalls nicht.