Das kostet Parken in Trier 2024 Die neuen Parkgebühren kommen: Mit der App wird das Parken in Trier nicht ganz so teuer

Die Parkautomaten in Trier werden ab dem neuen Jahr hungriger. Je nach Zahlweise unterschiedlich hungrig. Wer beispielsweise eine Stunde lang auf dem Platz an der Rindertanzstraße parken möchte, muss Münzen im Wert von 2,80 Euro einwerfen (siehe Info). Das hat die Trierer Verwaltung so bestimmt.