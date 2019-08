Verkehr : Stadtwerke arbeiten in der Ehranger Straße

Trier Die Stadtwerke Trier erneuern die Trinkwasserleitungen und verlegen Erdgas- und Leerrohre in der Ehranger Straße zwischen Hausnummer 185 und der Einmündung in die Wallenbachstraße, sowie rund 30 Meter in der Wallenbachstraße.

