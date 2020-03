Infrastruktur : Stadtwerke bauen Erdgasnetz in Olewig aus

Trier-Olewig (red) Die Stadtwerke erneuern ab Mitte Mai bis voraussichtlich Ende des Jahres 2020 die Wasserleitungen in der Straße am Kandelbach in Trier-Olewig und erweitern dort das Erdgasnetz.



Das Projekt wird in fünf je 80 Meter langen Teilabschnitten durchgeführt – beginnend bei Hausnummer 41/48 bis hin zur Brücke Am Kandelbach. Wegen der engen Platzverhältnisse sind in den jeweiligen Abschnitten Vollsperrungen erforderlich. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Anlieger werden über die Zugangsmöglichkeiten zu ihren Häusern informiert.