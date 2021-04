Bauarbeiten an Glasfasernetz : Stadtwerke bauen schnelles Netz für die Mustorstraße

Bauarbeiten an Glasfasernetz

Trier Die Stadtwerke Trier (SWT) verstärken ab Dienstag, 6. April, ihr Glasfaser-Netz in der Mustorstraße. Dafür bauen sie eine neue Verbindung vom Bischof-Stein-Platz über die Banthusstraße bis zur Kreisverwaltung und nutzen zum Großteil vorhandene Leerrohre nutzen.

Nur in der Mustorstraße von der Ecke Banthusstraße in Richtung Ostallee (70 Meter) und direkt vor der Kreisverwaltung wird in offener Bauweise gebaut. Deswegen fallen dort der Gehweg und ein Teil der angrenzenden Fahrbahn weg. Der Straßenverkehr wird vorbeigeleitet. Die Arbeiten dauern nach Angeben der SWT voraussichtlich bis Anfang Mai. Rückfragen sind unter Telefon 0651/717-3600 möglich.