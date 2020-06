Infrastruktur : Stadtwerke erneuern Anschlüsse: Umleitungen

Trier-Kürenz Die Stadtwerke Trier erneuern von Montag, 22. Juni bis voraussichtlich Mitte Oktober die Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse in der Leanderstraße in Trier-Kürenz.

Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt umfasst die Strecke zwischen Hausnummer 4a und 26 auf einer Länge von 135 Metern sowie die Einbindung der Leitungen in der Straße Maximineracht.

Der zweite Abschnitt beinhaltet die Straßenquerung im Bereich Hausnummer 9-11, die Leitungsverlegung auf einer Länge von 75 Metern zwischen Hausnummer 1 und 9 sowie der Anschluss der neuen Leitungen an das bestehende Netz in der Straße Zum Schlosspark. In diesem Abschnitt wird der Verkehr mittels Ampel geregelt.