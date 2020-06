Tiefbauarbeiten : SWT erneuern Anschlüsse

Trier/Gutweiler Die Stadtwerke Trier (SWT) beginnen in der kommenden Woche mit Tiefbauarbeiten in der Innenstadt sowie in Gutweiler. Ab Montag, 15. Juni, bauen die SWT einen neuen Erdgas-Hausanschluss in der Moselstraße Trier.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bauarbeiten erfolgen im Parkstreifen. Aufgrund des Baustellenbetriebs kann es bis Donnerstag, 18. Juni zu geringen Verkehrsbehinderungen kommen.

Von Montag bis Donnerstag, 18. Juni, erneuern die Stadtwerke auch einen Wasseranschluss in der Romikastraße in Gutweiler. Für die Dauer der Arbeiten fällt die Fahrspur in Richtung Gusterath weg. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet.